Yapımcının sözleri Müjde Uzman'ı kızdırdı

Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizide 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman'ın diziden ayrılması hakkında konuştu.

Faruk Turgut, konuyla ilgili "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış" dedi.

Turgut ayrıca 'Kızılcık Şerbeti'nde Müjde Uzman'ın hayat verdiği 'Alev' karakterinin öleceğini de söyledi.

Bu açıklamaların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Müjde Uzman'a tepki gösterdi.

"MERYEM UZERLİ GİBİSİN"

Uzman hakkında yapılan "Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun onu da yarım bıraktın. 'Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin. O da bir kesere sap olamadı. Sıksaydın dişini 1-2 sezon" yorumuna ise dayanamadı ve şu sözlerle yanıt verdi:

"Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz-hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen."

"HAYATIMDA İLK DEFA TÜKENDİM"

Müjde Uzman aylar önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar. 30 senelik arkadaşlarım, ruhumu besleyen alışkanlıklarımı, özgürlüğümü geri verin. Ruhum o kadar sıkıştı ki, bedenimde de sıkışmayan, hastalanmayan, ağrımayan yer kalmadı. Ağaçsızlıktan, denizsizlikten insanlıksızlıktan hastayım, yastayım, hiç kimse görmüyor. Bilin bakalım neyim yok? Mecalim!" ifadelerini kullanmıştı.