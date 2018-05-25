HABER KIBRIS

Yapıyoruz, bozuyoruz

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25/05/2018

Yapıyoruz, bozuyoruz
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Kamil KOLCU

Ülkenin en güzel çim zeminlerinden olan Lefke 16 Ağustos Stadı’nın çim zemini zarar gördü. Geçtiğimiz çim zeminin uluslararası standartlara uygun hale gelmesi için 100 bin TL harcanan stadın çim zemini bir konser için hibe edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi tarafından dün akşam düzenlenen Kenan Doğulu konserinde çim zeminin büyük hasara uğradığı yetkililer tarafından tespit edildi.

Bölgede konser yapılacak alanların olduğunu söyleyen yetkililer, bundan sonraki süreçte saha zeminin zarar görmemesi için adımlar atılacağını söylediler.

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TAGS: Kamil KOLCU
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