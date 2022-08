Yapması Kolay, Faydası Sayısız Spor: Yürüyüş

Yürüyüş, belki de dünyanın en kolay sporlarından biri. Ancak hem bedensel hem ruhsal birçok faydası bulunuyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Dilara Süngü Bulut, sağlıklı bir yaşam için herkese yürüyüş yapmasını öneriyor.

Temel fiziksel bir aktivite olan yürüyüş, her kişiye, her zaman ve her yerde önerilir. Her yaşta korkmadan yapılabilecek bir spor olan yürüyüş; ister evdeki yürüme bandında, ister spor salonunda ya da açık havada yapılabilecek yaşam boyu spor etkinlikler arasında yer alıyor. Ayrıca yürüyüş, rahat bir ayakkabının dışında özel bir ekipman gerektirmeyen, ekonomik bir aktivitedir. Çocuklar ve gençler için yürüyüşün tek başına yeterli bir fiziksel aktivite olmasa da yaşlı bireyler için ideal bir spor türü olduğunu belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Dilara Süngü Bulut, yürüyüşün sağlık üzerine yararlarını anlattı.

Düzenli egzersiz omurga sağlığını koruyor

Dyt. Bulut, sadece yürüyüşün değil düzenli farklı egzersizlerin de gençlerde kas kuvvetini ve buna paralel olarak kas kütlesinde artışa neden olduğunu hatırlatıyor: “Düzenli egzersiz ile kaslarda yaşanan bu fizyolojik adaptasyonlar sonucunda; kas tonusu ve kuvveti artarak eklem kontrolü ve stabilizasyonu gelişir. Fiziksel aktiviteye tolerans uzun sürer, kondisyon ve dayanıklılık gelişir. İleri yaşlarda daha hareketsiz bir yaşama geçildiği için total kas kitlesinde ve kas kuvvetinde azalmalar başlar. Kasların aerobik kapasitelerinde de düşüş görülür. Düzenli egzersiz ile denge ve koordinasyon arttırılarak vücut postürünün korunması sağlanır ve omurga sağlığı korunur.”

Kilo vermek için sadece diyet yetmez

Obezitenin tüm dünyayı tehdit eden bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çeken Dyt. Bulut, hareketsiz yaşam tarzının obeziteye ve dolaylı olarak koroner kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, inme gibi hastalıklara risk oluşturduğunun da altını çiziyor. Kişinin sağlıklı kilosunu korumak ya da kilo vermek için beslenmesindeki kalori miktarını azaltmasının yeterli olmayacağını söyleyen Dyt. Bulut, sağlıklı kiloyu korumak ve enerji yakmak için fiziksel aktivite gerektiğini belirtiyor. Yetişkinlere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite yapmalarını öneren Dyt. Bulut, haftada 5 kez yarım saat 30 yürüyüş yapmanın sağlık açısından en ulaşılabilir, en kolay ve en ucuz fiziksel aktivite olduğunu hatırlatıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Dilara Süngü Bulut, egzersizin kan şekerinin kontrolü konusunda da faydalı olduğunu anlatıyor: “Egzersiz, diyabetli kişilerde glukoz toleransını ve insülin etkisini arttırarak kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur” diyen . Düzenli egzersiz ile birlikte yiyeceklerin sindirimi sonucu oluşan glikozun, kas dokuları tarafından kullanılması hızlanarak kan şekeri regüle edilmiş olur. Diyabet hastalarında egzersizle harcanan enerji yardımıyla kilo kontrolü sağlanmış olur.”

Depresyondaysanız yürüyün

Tüm bunların yanı sıra yürüyüş yapmak depresyon, anksiyete ve stres semptomlarını da azaltıyor. Yürüyüş sırasında hipofiz bezinden salgılanan endorfin hormonu sayesinde kişinin zevk alma duyusunun geliştiğini söyleyen Dyt. Bulut, şöyle devam ediyor: “Yürüyüş yapmak kendine güveni uyandırır, azmi arttırır. Endorfin hormonu aile problemleri ve mesleki kaygılardan kurtulmanıza yardımcı olur. Bu nedenle mutlaka sporu hayatınıza dahil etmeli, yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.”

