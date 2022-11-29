Yaprak dökümü

Süper Ligin 10’ncu haftası geride kaldı. Bir diğer anlamıyla üçte birlik bölümü tamamlandı.

Geride kalan 10 haftada ligde büyük oranda teknik direktör değişimleri yaşandı.

Üst ve alt sıralarda olmaları fark etmeden toplamda 6 takımda yaşanan teknik adam değişiklikleri dikkat çekiyor.

YENİCAMİ

Ligde yenilgisiz lider Mağusa Türk Gücü’nün arkasından ikinci sırada bulunan Yenicami’de Ulus Nasıroğlu-Cemre Yıldızev ikilisinin yerine Derviş Kolcu göreve getirildi.

MİRACLE DEĞİRMENLİK

Lige çok iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefi ile başlayan Değirmenlik Mehmet Bolkan’ı takımın başına getirildi başarısız sonuçlardan sonra yerine Özgü Bayraktar görev aldı.

LEFKE

Batı bölgesinin tek temsilcisi Lefke’de kötü gidiş başlayınca Kemal Yürekli görevden alınarak yerine takımın eski teknik adamı Çağan Çerkez getirildi.

KÜÇÜK KAYMAKLI

Lige iyi başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda tökezleyen başkent ekibi Küçük Kaymaklı’da fatura teknik direktör Serkan Önet’e kesildi ve görevden alındı.

GÖÇMENKÖY

İddialı bir kadro oluşturan Göçmenköy de başarısız gidişin çaresini antrenör değiştirmekte buldu. Sezona İltaç Karayel ile başlayan kırmızı lacivertli başkent ekibi daha sonra Tolga Güçsoy’u göreve getirdi. Güçsoy’la da yolunu ayıran Göçmenköy göreve Hasan Kargılı’yı getirdi.

CB GENÇLİK GÜCÜ

Yükseldiği Süper Ligde kalıcı olmak için önemli transferlerle sezona başlayan ancak kötü sonuçlarla alt sıralarda kalan başkent ekibi China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktör Niyazi Göksun’la yollarını ayırdı.

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29/11/2022 11:16