Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra görüntülendi

1983 yılında rol aldığı ‘Şekerpare’ filmi ile Yeşilçam’da büyük bir çıkış yakalayan usta oyuncu Atilla Özdemiroğlu’nun oyuncu kızı Yaprak Özdemiroğlu, yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özdemiroğlu, bunun sebebi sorulunca şu şekilde açıkladı: “Çeşme’ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat ben bir süre daha uzak kalmak istiyorum” dedi.

ŞEKERPARE FİLMİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1983 yapımı “Şekerpare” filminde İlyas Salman ile başrolü paylaşmıştı.