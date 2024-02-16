Yaptığı DNA testi hayatını kabusa çevirdi: Babası tüp bebek doktoru, bilmediği 22 kardeşi var, içlerinden birisi eski sevgilisi...

Yaptığı DNA testi sonucunda biyolojik babasının tüp bebek doktoru olduğunu öğrenen 39 yaşındaki ABD'li kadın varlığından haberinin olmadığı 22 kardeşinin olduğunu öğrendi, üstelik içlerinden biri eski erkek arkadaşıydı... İşte ABD'nin konuştuğu skandal...

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Victoria Hill, görünüş ve mizaç olarak babasından nasıl bu kadar farklı olduğunu hep merak eder, aile içinde postacının çocuğu olduğuna dair şakalar yapardı.

39 yaşındaki klinik sosyal hizmet uzmanının bu şakası yaptığı DNA testi sonrası gülünecek bir şey olmaktan çıktı.

Yaşadığı bir sağlık durumunun ailede kimsede olmaması nedeni ile kafası karışan genç kadın, son dönemde ABD'de kullanımı oldukça artan ve giderek daha da popüler hale gelen ev tipi DNA testlerinden aldı.

22 KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kendisi hakkında daha çok bilgi edinmek için atıldığı bu macera ABD gazetelerinin sayfalarını süsleyen bir haberle sonuçlanacaktı.

Victoria DNA sonuçlarının gelmesiyle, birlikte büyüdüğü erkek kardeşinden çok daha fazla kardeşi olduğunu öğrendi. Bu sayı şimdilik 22.

BİYOLOJİK BABASININ TÜP BEBEK DOKTORU OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kardeşlerinden bazıları Victoria'ya ulaştı ve çok daha büyük bir bomba patladı. Biyolojik babası onu büyüten adam değil, kendi spermleri kullanarak annesinin gebe kalmasına yardımcı olan bir tüp bebek doktoruydu.

Kardeşlerden birinin anlattığına göre Burton Caldwell isimli bu doktor annenin rızası olmadan tüp bebek işlemi sırasında kendi spermini kullanmıştı.

EN YIKICI SONUÇ: KARDEŞLERİNDEN BİRİ ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Öğrendikleri karşısında hayatını şokunu yaşayan kadın için en yıkıcı sonuç bu değildi. Olayı biraz daha derinlemesine incelediğinde kardeşlerinden birinin eski erkek arkadaşı olduğunu öğrendi.

ABD'li yayın organı CNN'e konuşan Victoria "Bu olay beni çok sarstı. Şimdi insanların fotoğraflarına bakıyorum ve eğer o benim kardeşim olabiliyorsa, herhangi biri de benim kardeşim olabilir diye düşünüyorum." dedi.

CNN: SON YILLARDAKİ EN UÇ VAKA AMA İLK DEĞİL

CNN, Victoria Hill'in yaşadığı bu olayın son yıllarda yaşanan vakaların en uç noktası olduğunu ve düzenleme eksikliğinin neden olduğu korkunç sonuçları ortaya koyduğunu yazdı.

Haberi olmadan biyolojik kardeşi ile romantik ilişki yaşayan tek kişinin Victoria olmadığına dikkat çeken CNN, ülke çapında 30'dan fazla doktorun hastalarını hamile bırakmak için gizlice kendi spermlerini kullanırken yakalandığını ya da suçlandığını hatırlattı.