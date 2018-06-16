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Yaralı bisikletçi Savva, Güney Kıbrıs’a gönderildi

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Ioannis Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi

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16/06/2018

Yaralı bisikletçi Savva, Güney Kıbrıs’a gönderildi
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Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Ioannis Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

Polis Basın Subaylığı, Savva’nın ambulansla Metehan sınır kapısından geçirilip ara bölgede bekleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

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TAGS: Alayköy-Metehan, Ioannis Savva, yaralı bisikletçi, haber kıbrıs 
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