Yaralı, hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa’nın terminal bölgesinde, bu akşam saat 18.30 sıralarında, bir aracın çarptığı yaya, yaralandı.

Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Kıbrıs’ın olay yerinden elde ettiği bilgiye göre, kazaya karışan sürücü önce aracını olay yerinden alıp ara sokağa çekti ardından olay yerini terk etti. Sürücünün bir süre sonra tespit edildiği öğrenildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat Şubesi ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Detaylar birazdan….

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20/09/2022 20:06