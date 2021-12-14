Yaralı kurtulan Gülçin Ergül, ölen sevgilisine böyle seslendi

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, dün akşam trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Lafçı’nın ardından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.Dün akşam İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen kazada, Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Korkunç kazada Erdal Şeyda Lafçı’nın yaşamını yitirdi, Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Sağlık durumu iyiye giden ve akşam saatlerinde taburcu edilmesi beklenen Ergül, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Ergül, kazada kaybettiği sevgilisinin fotoğrafını “Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım” notuyla yayınladı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak İzmir’e gönderildi.

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14/12/2021 15:28