Yaralı yaban hayvanları tedavi ediliyor

Haber Kıbrıs-Özel

Taşkent Doğa Parkı, hastalanan ve yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek doğaya geri döndürmeye devam ediyor.

Taşkent Doğa Parkı’ndan edinilen bilgilere göre son 15 gün içinde Yarasa, Atmaca, Çulluk, Çakır, Kirpi, Kızıl Şahin ve Bıldırcın tedavi edildi.

Yarasa doğaya geri döndü

Mağusa’da bulunan yarasa, Yaban Hayat Hastanesi’ne getirildi.

Yapılan ileri tetkiklerde çarpmaya bağlı olarak, iki kanadında da derilerinin yırtıldığı görüldü.

Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanan tedavi ve rehabilitasyon sürecini başarıyla atlatan yarasa doğaya geri döndü.

Avcı, yaralı atmaca buldu

Uçamayacak halde bulunan atmaca, duyarlı bir avcı tarafından bulundu ve merkeze teslim edildi.

Çınarlı köyünde, vurulmuş olduğu tespit edilen atmacanın kanadındaki kırığın dışarıya çıkmasıyla birlikte kanadını kullanamayacak halde olduğu görüldü.

Kemiği başarıyla yerleştirilen ve yarası dikilen atmacanın, Yaban Hayat Hastanesi’nde antibiyotik ve antienflamatuar tedavisi yürütülüyor.

Kedi çulluğu yaraladı

Ozanköy’de kedi yaralanmasından kurtarılan çulluk Kıbrıs Yaban Hayat Hastanesi’ e getirildi.

İç kanama nedeniyle yoğun bakımda tutulan çulluk, kritik ilk 24 saati atlatsa da hayati tehlikesi devam ediyor.

Çakır’ın vücudunda saçmalara rastlandı

Koruçam (Kormacit) bölgesinde bir avcı tarafından bulunan Çakır, DoğaPark ekipleri tarafından Yaban Hayat Hastanesine getirildi.

Röntgeni çekilen çakırın vücudunda saçmalara rastlandı. İki kanadının ulna kemiklerinin kırık olduğu görüldü. Uzmanlarımızın yürüttüğü antibiyotik ve antienflamauar tedavisi başlatıldı.

Uzun kulaklı kirpi doğaya döndü

Uzun kulaklı kirpi bakteriyel enfeksiyon tanısıyla tedaviye alındı. İyileşen ve kilo alan kirpi doğal yaşam ortamına salındı.

Bıldırcın kılavuzunun tedavisi devam ediyor

Her iki kanadının birincil tüyleri kesilmiş olarak getirilen bıldırcın kılavuzunun tüylerinin yeniden çıkması için gerekli girişimler yapıldı. Durumu gittikçe iyiye giden bıldırcın kılavuzunun tedavisi Kıbrıs Yaban Hayat Hastanesi’nde devam ediyor.

Kızıl şahinin kanadında kırık tespit edildi

Kayalar köyünde kanadı kırık ve kanamalı yarası olarak bulunan kızıl şahinin vakit kaybetmeden röntgeni çekildi. Sağ humerus kemiğinde açık kırık tespit edildi. Bunun sebebi ise vurulmuş olmasıydı. Eksternal Sabitleme operasyonu başarılı geçen kızıl şahinin tedavisi, Yaban Hayat Hastanesi'nde devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2021 11:20