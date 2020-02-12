Yaralılar hastaneye kaldırıldı!

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12/02/2020

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Yaralılar hastaneye kaldırıldı!

Güzelyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hasret Giresun ve Melina Ezgi Tosun yaralandı.

Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, saat 17.00 sıralarında,  Ayten Soğan (K-36), yönetimindeki  HU 488 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada  dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürüyen Hasret Giresun (K-20) ve Melina Ezgi Tosun (K-21)'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürerken polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

12/02/2020 19:56
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TAGS: Yaralılar hastaneye kaldırıldı!, haber, kıbrıs,
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