Yaralıların sağlık durumları iyi...

Dipkarpaz-Ayfilo yolunda bu akşam meydana gelen motosiklet kazasında biri 18 diğeri 20 yaşında olan iki genç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında meydana geldi.

Abdullah Güngör (E-20), yönetimindeki KS 022 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada sağa meyilli virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafından çıkarak motosikletin alt kısmı ile kaya parçasına çarptıktan sonra savruldu.

Kaza sonucu sürücü Abdullah Güngör ve motosiklette yolcu olarak bulunan Samet Güngör (E-18) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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27/09/2022 21:36