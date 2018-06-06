Yaratıcı Fikirler Şekle Büründü

Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin dönem sonu bitirme projelerinden oluşan sergi gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde teorik derslerin yanında öğrencilerin tasarım becerilerini artırmaya yönelik dersleri kapsamında ilgili tasarım programları kullanılarak hazırlanan projeler öğrenci, öğretim görevlileri ve davetlilerin izlenimine sunuldu. Mimarlık biliminin temel kuralları uygulanarak yapılan projeler öğrencilerin hayal güçleriyle buluşarak yaratıcı projelere dönüştü.

MİMARLIK TEKNİKLERİ UYGULANDI

Uluslararası Final Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ehsan Reza yönetiminde gerçekleştirilen sergide, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde ders kapsamında edindikleri teorik bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tasarımlar sunuldu. Sergide projelerini izleyenlerin karşısına çıkaran öğrenciler izleyenlere projelerinin çıkış noktası olan fikir ve teknik yapıları hakkında bilgiler verdi. Serginin açılışı Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derviş Z. Deniz tarafından gerçekleştirildi.