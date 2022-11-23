Yarattığı farka inanamayacaksınız

Cildimizde zamanla oluşan lekeler, sivilce izleri ve bunun gibi daha birçok etken cildimizin kötü bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Cildimiz için çeşitli tonikler, güzellik ürünleri alıyor, bakımlar yapıyoruz. Fakat evde yapılan doğal bakım kadar işe yarayanı var mı? İşte size vereceğimiz bu tarifle cildinizi ışıl ışıl parlatacak, gergin bir yüz hattına sahip olacaksınız…

Ciltte oluşan lekeler, izler zamanla yer eder ve kalıcı olur. Bunlardan hiç kurtulamayacakmış gibi hissetsek de aslında bu o kadar da zor bir durum değil. Yoğurdun sağlığımıza olduğu gibi cildimize de birçok faydası bulunuyor. Aynı zamanda normal inek sütü yoğurdu, diğer çeşitlerden daha fazla kalsiyum içerir. İnek sütü alerjiniz varsa, dikkate almanız gereken başka seçenekler de vardır. Bunlara badem ve hindistan cevizi sütünden yapılan bitki bazlı yoğurtlar ile keçi sütü yoğurdu da dahildir.

YOĞURDUN İÇİNE BUNLARI DA EKLEYEBİLİRSİNİZ

BAL

Balın kuru cilt, egzama ve sedef hastalığının tedavisine yardımcı olabilecek belirli besin ve proteinlerin doğal bir kaynağı olduğunu gösterir. Epidermis olarak da adlandırılan cildin üst tabakasını yenilerken kırışıklıkları önlemeye ve tedavi etmeye de yardımcı olabilir. Bal, özellikle yanıklar durumunda potansiyel bir yara iyileştirici görevi görebilir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal anti-inflamatuar etkileri nedeniyle ilgi çeken bir baharattır. Bir gıda veya takviye gibi etkiler için not edilirken, diğerleri topikal bir tedavi olarak zerdeçal kullanıyor. Akne ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarını tedavi ediyor.

ALOE VERA

Zerdeçal gibi aloe vera da akne, egzama ve sedef hastalığı dahil olmak üzere yanıkların giderilmesinin ötesine geçer. Ayrıca kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olabilir. Cilt tarafından hızla emilebilme özelliği, aloe verayı yağlı ciltler için iyi bir seçenek haline getirir.

YOĞURDUN FAYDALARI

CİLDİ NEMLENDİRİR

Yoğurt maskesini düzenli olarak uyguladığınızda, kuru cildinizi nemlendirdiğini göreceksiniz.

CİLDİ AYDINLATIR

2011'deki aynı araştırma, bir yoğurt maskesinin cildinizi potansiyel olarak aydınlatabileceğini de öne sürdü.

TONLAMALARI EŞİTLER VE AKNELERİ TEDAVİ EDER

Sivilce izleri, güneş veya yaşlılık lekeleriniz olsun, eşit olmayan bir cilt tonu yaygındır. Yoğurt, belki de doğal olarak oluşan probiyotiklerin yardımıyla cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Probiyotiklerin ayrıca iltihaplı akne lezyonlarının önde gelen nedeni olan P. akne bakterileriyle savaşmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir . 2015'teki aynı araştırmaya göre, probiyotikler genel iltihabı azaltır ve bu da sivilceleri yatıştırır ve gelecekteki sivilceleri önlemeye yardımcı olur.

Bu habere tepkiniz:



23/11/2022 22:37