Yarbay Soybir, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etmeden veda etti

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaveri Yarbay Hamit Soybir, emekli olmaya hazırlanıyor.

Tatar geçtiğimiz gün, yarbaylığa terfi eden Soybir’i kutlamıştı.

Soybir bugün emekli olacağını paylaşımla resmen duyurdu.

Duygusal bir paylaşım yapan Soybir, Tatar’a teşekkür etmedi.

İşte paylaşımı:

İlk üniformayi 03 Eylül 1999 yılında daha 17 yaşında iken giydim. Aslında o zaman nereye gittiğimi, harp okulunu bitirince ne olacağımi ve beni nelerin beklediğini çok da bilmeden başladı bu yolculuk. Adadan ilk defa çıkıp ağır bir eğitim, ders, disiplin, spor ve insan sınırlarını zorlayan ama aynı zamanda Atatürk gibi bir liderin okuduğu okuldaydim. Mezun olup meslek hayatıma başladığım zaman 2 şeyden asla vazgeçmedim. Birincisi kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamak, ikincisi de doğru bildiğim birşeyi yapmaktan ve arkasında durmaktan vazgeçmemek oldu. Güvenlik kuvvetleri komutanlığı içerisinde uzun yıllar herkese nasip olmayacak görevlerde komutanlık,genel sekreterlik,özel kalem müdürlüğü,yaverlik gibi pozisyonlarda bulunma şansım oldu. Bu dönem içerisinde bircok değerli kişiyle birlikte çalıştim. Askerlerimin yeri bende herzaman ayrı olsa da çalıştığım herkesi tanımak benim için bu meslekteki en büyük kazanç oldu. Bu yolculuğa başlarken hiçbir zaman makam veya rütbe hırsım olmadan kendi prensiplerim ve devletime en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştım. 3 Eylül 1999 yılında başladığım üniformalı yolculuğuma resmi olarak 03 Eylül 2024 yılında sonlandırarak emekli olmaya karar verdim. Bu süreç içerisinde bilmeden birilerinin kalbini kirmissam veya uzmussem affola. Aileme bu işe başlarken vermiş olduğum bir sözüm vardı "ismimizi hiçbir zaman lekelemeden başınızı öne eğecek hicbir şey yapmadan bu mesleği noktalayacağim" diye. Sözümu tutmuş olmanın vermiş olduğu huzurla artık bu yolculuğumu sonlandiriyorum...