Yardım gemisi dün Gazze’ye gitti… Avrupa’dan uzmanlar geliyor…

Gazze’ye insani yardım taşıyan “World Central Kitchen” örgütüne ait “Open Arms” gemisinin dün sabah Larnaka Limanı'ndan demir almasıyla, Gazze’ye yardım taşınmasıyla ilgili insani koridorun resmi açılışının yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yabancı Uzmanların Varlığı Artılıyor” başlıklı haberinde, Gazze’ye yardım gönderilmesinin yoğun bir şekilde devam etmesinin beklenmesinden ötürü, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer ülkelerin Güney Kıbrıs’a uzmanlar gönderdiğini yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Larnaka’daki “Zinon” koordinasyon merkezine bugün AB’nin ECHO biriminden altı uzman geleceğini ve bu kişilerin Gazze’ye yardım gönderilmesi sürecinin tümüne dahil olacağını kaydeden gazete, buna paralel olarak BM’nin UNOPS isimli biriminin de dört uzman takviyesi daha yapacağını ve böylelikle uzmanlarının toplam sayısının altıya ulaşacağını belirtti.

Gazete, Gazze’ye yönelik yardım akışının devam etmesi beklendiğinden, başka ülkelerden ulusal örgütlerin temsilcilerinin Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini de iletti.

“Open Arms” gemisinin Gazze’ye ilk yolculuğunun tamamlanmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’a bir geminin daha gelmesinin ve bir sonraki aşamanın uygulanmasının devam etmesinin beklendiğini kaydeden gazete, adada toplanmakta olan yardımın da sürekli çoğaldığını belirtti.

Filistin kıyılarında ise yardımın karaya taşınması ve akabinde de Gazze’nin kuzeyindeki sivillere aktarılmasıyla ilgili çalışmaların başladığını kaydeden gazete, rıhtım inşasını üstlenecek Amerikan askeri birliğinin de bölgeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Gazeteye göre Strazburg’da Avrupa Parlamentosu (AP) kürsüsünden konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in insani koridorun yaratılmasına katkısına yeniden atıfta bulundu.

Ursula Von Der Leyen, 2005 yılından bu yana ilk kez bir geminin Gazze’ye yardım götürmek için yetkilendirildiğini de söyledi.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Gazze’deki sivil nüfusa gönderilecek insani yardımın daha da güçlendirilmesi için “Amaltheia” operasyonunun devam edeceğini ve yoğunlaşacağını ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün “X” sayfasından yaptığı açıklamada, “Amaltheia’nın bir umut ve insanlık yolculuğu olduğunu ve daha yeni başladığını” dile getirdi.

Gazeteye göre dün sabah Strazburg’da Avrupa Parlamentosu (AP) kürsüsünden konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Derr Leyen ise açıklamasında, AB’den koordinasyon grubunun Güney Kıbrıs’a gideceğini ve Gazze’ye yardım olarak gönderilen Avrupa mallarının akışını koordine edeceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın sahip olacağı rol konusunda ise, Güney Kıbrıs’ın AB koordinasyon grubunun katkısıyla Larnaka Limanı'ndan gidişleri yöneteceğini ifade eden Von Der Leyen, koridor aracılığıyla Avrupa mallarının akışını finanse ve koordine edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Alithia gazetesinde “Gemi Gitti Avrupalılar Geldi”, Politis gazetesinde ise “Amaltheia Umut İşareti” başlığıyla yer alırken, Haravgi ise habere “Von Der Leyen: AB Koordinasyon Grubu Gazze’ye Yardım İçin Kıbrıs’ta- Open Arms Gazze’ye 200 Ton Gıda Taşıyor- Amaltheia Operasyonu Yoğunlaşacak” başlıklarıyla yer verdi.