Yardım için gitti, hırsızlık yaptı

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29/10/2022

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Yardım için gitti, hırsızlık yaptı

Gazimağusa’da, bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden A.E (E-42), mağaza içerisinden toplam 156 bin 595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çaldmaktan tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Kasım 2021-Ekim 2022 arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıca, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir mağazada çalışan S.B.’nin de (E-30) bir müşteriye satmış olduğu ürüne karşılık tahsil ettiği 770 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.  

29/10/2022 12:31
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TAGS: hırsızlık, haber
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