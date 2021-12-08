Yardımseverler Karel bebek için toplanan paranın amacına uygun kullanılmasını istiyor

Geçtiğimiz Haziran ayında, Londra’da yer alan bazı sivil toplum örgütleri ve temsilcileri bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs’ta SMA Tip 1 hastası olan Karel bebek için bir yardım kampanyası başlatmıştı. Karel bebeğe destek olabilmek ve bağış toplamak için Facebook sayfaları üzerinde canlı yayınlar gerçekleşti. İlk canlı yayın 28 Haziran’da ve ikinci canlı yayın programı ise 5 Temmuz’da düzenlendi.

Bağış noktaları olarak TRT, USD, EUR VE GBP IBAN hesap numaraları ve Limasollular Derneği’nin banka hesap detayları gösterilmişti. 5 Temmuz’da yayınlanan canlı yayında toplam toplanan rakam hakkında, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen, ‘‘28 Haziran ve 5 Temmuz ulaştığımız rakam 33, 500 bin pound’’ demişti.

16 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’tan bir acı haber gelmişti ve Şeyda-Yusuf Karaoğlulları’nın minik oğlu 6 aylık Karel’nin yaşam mücadelesini kaybettiği duyurulmuştu. Karaoğlulları ailesi ise Karel bebek için toplanan tüm yardımların Asya bebeğe aktarılması ve umut olması için çağrıda bulunmuştu.

Karel bebeğin üzücü haberinden sonra Türk Toplumu Futbol Federasyonu, ‘Karel Bebek Bağış Kampanyası’ adına sosyal medya sayfalarında başsağlığı mesajı yayınlayarak şu ifadeyi kullandı:

‘‘Kısa bir zaman içerisinde yardım komitesi olarak bir araya gelip yardım kampanyası için toplanan meblağın nasıl yönlendirileceği konusunda karar vereceğimizi halkımıza duyuracağımızı bildiririz.’’

Karel bebek için toplanan miktarın akışı hakkında daha sonra resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bundan dolayı bağışta bulunan bazı toplum üyeleri bu meblağın hangi amaçla kullanacağını sorgulamaya başlamıştı. Bağışçıların elde ettiği bilgi neticesinde, toplanan paranın Kuzey Kıbrıs’ta SMA Tip 1 hastası olan Asya için bağışlanmadığını ve aksine bir vâkıfın kurulup bu meblağın vakıf kapsamında yardım çalışmaları için kullanacağı duyulmuştu.

Son dönem toplum arasında merak konusu haline gelen bu durumu Londra Gazete olarak toplumumuzun ve okuyuculamızın bu konudaki hasasiyetini göz önünde bulundurarak konuyu araştırdık. Yardımsever insanların hasasiyetleri dogrultusunda Londra Gazete’nin ulaştıgı,bağış yapan ve ismini vermek istemeyen kişiler:

‘‘Londra’daki kurumların bir araya gelmesi ve anlamlı bir bağış kampanyası gerçekleştirmesi oldukça gurur vericiydi. Bizde burada ikamet eden vatandaşlar olarak bu kampanyaya destek olduk. SMA hastası olan bir evladımız için bağışta bulunduk. Bu kampanyanın takipçisi olduk ancak hiçbir resmi açıklamayla karşılaşmadık. Yine Kuzey Kıbrıs’ta SMA hastası olan Asya bebek için bu paranın aktarılacağı düşünülürken, bu paranın aileye ulaşmadığı ve aksine bir yardım vâkıfı kurulacağı duyuldu. Biz ve çevremiz SMA hastası olan bir bebek için bağış yaptık, bir vâkıfın oluşması ve yardımlarda bulunması için bağış yapmadık Biz VAKIF’ın kuruluşuna kaşı değiliz bu güzel olayı takdir ile karşılarız. Fakat bizim bağışlarımızın da yerine ulaştırılmasının takipçisi olacağız. Onayımız ve haberimiz olmadan böyle bir şey kabul edilemez.

Bu tür olaylara müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tür davranışlar ilerde yapılacak olan kampanayalar sadece zarar verir. Yardımseverlerin güvenini sarsacak. Karel bebeğin vefat haberini 16 Temmuz’da aldık, hepimiz çok üzüldük. Asya bebeğin tedavi masrafları Eylül ortasında resmi olarak Güney Kıbrıs’tan karşılanmaya başladı. İki ay boyunca niye bu para Asya bebeğe gönderilmedi? Bu çocuğun belki de hala bu paraya ihtiyacı var.’’

‘ŞU AN HESABIMIZDA 29, 044.70 POUND BULUNMAKTADIR’

Yardım kampanyası için Limasollular Derneği’nin banka hesabı kullanıldığından dolayı dernek başkanı Arife Retvan’a ulaştık. Retvan, kampanyada toplanan miktarın hala banka hesaplarında olduğunu doğruladı.

‘‘Geçtiğimiz Temmuz ayında Karel bebek için başlatılan yardım kampanyası için oluşturulan komitede, Limasollular Derneği UK olarak yer aldık. Yardım kampanyası için yönetim kurulumun onayı ile bağışların bir yerde toplanması için derneğimizin banka hesabı kullanıldı. Yardım için yapılan bağışlar neticesinde şu an hesabımızda 29, 044.70 pound bulunmaktadır.

‘İLK ETAPTA SAĞLIK BAKANLIĞINA MÜRACAAT EDİLİP İHTİYAÇLI KİŞİLERE YARDIM YAPILMA FİKRİNİ SUNMUŞTUM’

Karel bebeğin vefatı sonucunda Niyazi Enver’in önerisiyle, komite oy çokluğuyla Karel bebeğin adına bir vakıf kurulmasına karar aldı ve toplanan paranın bu vakıf çerçevesinde kullanılması uygun görüldü. Vakıf özellikle sağlık alanında yardıma muhtaç olan insanlar için toplanan parayı kullanacak. İlk etapta sağlık bakanlığına müracaat edilip ihtiyaçlı kişilere yardım yapılma fikrini sunmuştum ama oy çoğulluğuyla diğer önerilen fikir kabul edilmişti. Daha sonra bu benim de aklıma yatmıştı. Asya bebek için de bağış yapılacaktı ancak tedavisinin Güney Kıbrıs tarafından üstleneceği haberini aldık. Banka hesaplarımızı tüm kamuoyuna sunabiliriz, şeffaf çalışmalar var kimse endişe duymasın.’’

Küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı ve babası Ozan Polatlı

BİR KURUŞ BAĞIŞ YAPILMADI

Londra Gazete olarak Asya bebeğin babası Ozan Polatlı’ya ulaşarak Asya bebek için bu komite tarafından her hangi bir bağış yapıldı mı diye sorduk. Ozan Polatlı kendisine bağış için sadece sözler verildiğini vurguladı.

‘‘Ağustos ayında Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen Kuzey Kıbrıs’a tatil için gelmişti ve kendisiyle bizzat görüşmüştüm. Karel bebek için gerçekleştirmiş oldukları kampanya kapsamında topladıkları yardımları kızım Asya için bağış yapacaklarını söylemişti. Osman Ercen Londra’ya dönünce 35 bin pound civarında bağış yapacaklarına dair söz verdi ama bir kuruş bağış yapılmadı. Bize sürekli sözler verildi ama tutulmadı, Osman Ercen Londra’ya dönünce paranın gönderileceğini belirtti daha sonra komitenin bir araya gelip toplantı yapması gerektiğini söyledi. Kendisine güvenim kalmadı. Londra’da yaşayan kız kardeşim ise Hüseyin hoca ile temastaydı.

‘ASYA’NIN HALA ALMASI GEREKEN İLAÇLAR VE TEDAVİ SÜRECİNDE İHTİYACI OLAN YÜKSEK MALİYETLİ EKİPMANLAR VAR’

23 Ağustos’ta kızımın, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza ilacını alması için Ankara gitmiştik. Bu ilacın masrafı Türkiye tarafından karşılanmıştı. Daha sonra Eylül ayında, Asya’nın SMA Tip 1 hastalığını yenmesi için ihtiyaç duyduğu 2 buçuk milyon dolarlık Zolgensma isimli ilaç Güney Kıbrıs tarafından üstlenmişti. Ancak bu ilaç tedavisinin ardından Asya’nın yine dört doz Spinraza ilacı alması gerekiyor, her dozun ücreti ise 75 bin dolar. Türkiye’de verilen Spinraza ilacını bir sene için vermeyi kabul edilmişti fakat Güney Kıbrıs Zolgensma ilacını verince Türkiye bizi tedaviyi yarım bırakmış gibi gösterdi. Güney Kıbrıs’taki tedavi için verilen söz 6 aylıktır ve Nisan ayında bu da sona erer. Dolayısıyla, Güney Kıbrıs Zolgensma ilacı için 2 buçuk milyon dolarlık masrafı karşıladı ancak bunun dışında yine Asya’nın alması gereken ilaçlar ve tedavi sürecinde ihtiyacı olan pediatrik yürüteç gibi özel ve yüksek maliyetli ekipmanlar mevcut.’’

Komite Başkanı İrfan Davulcular, Londra Gazete’ye açıklamalarda bulunarak, kurulacak olan vakıfın sağlık sorunu yaşayan ve maddi desteğe ihtiyaç olan kişilere yardımcı olacağını söyledi. Davucular şöyle devam etti:

‘‘Karel bebek için yaptığımız kampanya kapsamında hep birlikte başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Benim de koyduğum emek neticesinde komite arkadaşlarım tarafından geçici bir süreliğine başkanlık görevine layık görüldüm. Başkan yardımcısı olarak da Erdoğan Baca seçilmişti. Bu kampanyaya sağ olsun toplum üyelerimiz, iş arkadaşlarımız, ailemiz ve dostlarımız katkı koydu. Kampanya sürecinde bir miktar para Karel bebeğin ailesinin hesabına gönderilmişti. Karel bebeğin vefatından sonra önemli bir karar almıştık, oda şuydu; kişisel hesaplara para göndermek yerine, hastane raporlarını görüp tedavi masraflarını hastanelere bizzat ödemek. Kurulacak olan vakıf da sağlık sorunları yaşayan ve maddi desteği ihtiyaç duyan kişiler için kullanılacak. Para halkındır ve bağış yapan kişiler paralarını geri istiyorsa elbette geri verilir.’’

YARDIM KOMİTESİNDEN AYRILDIM

Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin hoca, 28 Haziran’da Karel bebek için yardım kampanyası için gerçekleşen canlı yayında yer almıştı. Londra Gazete’ye konuşan Hüseyin hoca şu açıklamayı yaptı:

‘‘28 Haziran’da yardım toplamak için düzenlenen canlı yayın programında bende yer aldım, Kıbrıs İslam Cemiyeti olarak Limasollular Derneği’nin banka hesabına 500 pound bağış yaptık. Asya bebeğin halası benim yakın dostum ve sürekli temastayız, Asya bebek için bireysel olarak ayrı bir bağışta bulundum. Daha sonra Karel bebek için oluşan yardım komitesinden ayrıldım dolayısıyla son gelişmelerden haberdar değilim.’’

Kaynak: Londra Gazete

Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 19:46