Yaren leylek geldi mi? Yaren leylek ve Adem amca kimdir? Hikayeleri nedir?

Baharın gelişiyle birlikte gözler Yaren leyleğe çevrildi. Her yıl mart ayında Bursa’nın Karacabey ilçesine gelen Yaren leyleğin bu yıl yuvasına dönüp dönmediği merak konusu oldu. Peki, Yaren leylek geldi mi? Onu ünlü yapan Adem amca kim? İşte Yaren leylek ve Adem amcanın sıcak dostluk hikayesi…

Yaren leylek geldi mi?

Yaren leylek, 2011 yılından bu yana her ilkbaharda Karacabey’in Eskikaraağaç köyüne gelerek Adem Yılmaz’ın kayığına konuyor. Kuş gözlemcileri ve köy halkı, Yaren’in bu yıl da yuvasına dönmesini heyecanla bekliyordu. Leylek göçlerinin başlamasıyla birlikte köye dönen kuşların arasında ilk iki gün Yaren Leylek'i göremeyen halk endişeye kapılsa da Yaren Leylek Adem amcaya bu sene de kavuştu.

Yaren leylek ve Adem amca kimdir?

Yaren leylek, göçmen bir leylek olarak her yıl binlerce kilometre yol katederek Türkiye’ye geliyor. Onu özel kılan ise Adem Yılmaz isimli balıkçıyla olan dostluğu. 14 yıldır her baharda Karacabey’e gelen Yaren, Adem amcanın kayığında balık yerken görülüyor.

Hikayeleri nasıl başladı?

Adem Yılmaz, yıllardır Eskikaraağaç gölünde balıkçılık yapıyor. 2011 yılında kayığına konan bir leyleğe balık vermesiyle başlayan bu dostluk, yıllar içinde bir gelenek halini aldı. Her yıl aynı leyleğin Adem amcanın yanına gelmesi, onları Türkiye’nin en sevilen insan-hayvan dostluk hikayelerinden biri yaptı.

Bu sıcak hikaye, “Yaren” adlı bir belgesele bile konu oldu ve doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: Yaren bu yıl da dönecek mi? Gözler Karacabey’de!