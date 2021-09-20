'Yargı' ilk bölümüyle 'en çok izlenen dizi' oldu

Zıt karakterlere sahip Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin’in (Pınar Deniz) bir cinayet vakasıyla kesişen yollarını konu alan Yargı dizisi, birinci bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Yargı, reyting yarışında tüm kategorilerde 19 Eylül Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Sosyal medyada da gündem olan yapımın ilk bölümü, nefes kesen final sahnesiyle çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yargı, gizemli hikayesi, kurgusu ve ters köşeleriyle de ilk bölümden seyircinin beğenisini kazandı. Dizi, #Yargı etiketi ile tüm gece boyunca Türkiye ve Dünya trend listesinde zirveye oturdu.

'Ceylin’, ‘Ilgaz’ ve ‘Pınar Deniz’ gibi etiketlerle de uzun süre TT (Twitter gündemi) listesinde yer alan dizi, oldukça yüksek konuşulma rakamlarına erişti. Yargı’nın ilk bölümü, 35 bin tweet'le, 25 milyon kullanıcıya ulaştı.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Yargı’nın ilk bölümünde; Savcı Ilgaz, cinayetle suçlanan kardeşi Çınar’ın (Arda Anarat) masumiyetini kanıtlaması ve onu savunması için Avukat Ceylin’i ikna etti. Bölümün finalinde ölen kızın Avukat Ceylin’in kardeşi olduğunun ortaya çıkması, seyirciye büyük bir sürpriz yaşattı.

Büyük heyecana sahne olan final sahnesinin ardından kardeşinin ölümüyle sarsılan Ceylin’in bir sonraki hamlesinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI DA İLGİ GÖRDÜ

Dizinin ikinci bölüm tanıtımında; Ceylin, kardeşinin ölümü üzerine sinir krizi geçirirken Ilgaz ise Çınar’ın cinayetiyle suçlandığı genç kızın Ceylin’in kardeşi çıkmasıyla büyük bir şok yaşıyor.

Zafer (Ali Seçkiner Alıcı), kızının cinayetinin şüphelisi Çınar’ın cezasını çekmesi için Pars’tan (Mehmet Yılmaz Ak) söz alırken Metin’in (Hüseyin Avni Danyal) gözyaşları içinde kimden özür dilediği ise kafaları karıştırıyor.

OYUNCU KADROSU

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Arslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği 'Yargı' dizisi, yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D’de ekranlara gelecek.

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20/09/2021 13:46