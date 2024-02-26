Yargıç, Diplomayla İlgili Soruşturma Sonuçlarının 10 Gün İçinde Mahkemeye Sunulmasını İstedi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden (American University of Beirut, AUB) 1985 yılında aldığı diplomayla ilgili dava bugün yeniden görüldü.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurunda görüşülen davada, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’yı Avukat Irmak Özkoç, YÖDAK’ın 4 üyesini avukat Mustafa Asena temsil etti.

Turgay Avcı’nın YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar, eski üyeler Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı'dan oluşan 4 YÖDAK üyesinin aldığı bir karar aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşması bugün yeniden görüldü.

Duruşmada mahkemenin Avcı’nın1985 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden aldığı diplomasının sahte olup olmadığına, üzerinde tahribat olup olmadığına dair Polis Genel Müdürlüğü’nden yapmasını istediği incelemeye dair uzmanlık raporu okundu.

PGM tarafından 15 Ocak 2024 tarihinde hazırlanan raporu okuyan Çiftçioğlu, “Avcı’nın diploması üzerinde yapılan müstakil inceleme sonucu sahte olduğuna ve tahribata uğradığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığının” yazıldığını belirtti.

YÖDAK’ın avukatı ise müstakil inceleme ile bir sonuca varılamayacağını söyledi. Asena, “Diploma üzerindeki imza karşılaştırmalı olarak incelendi mi. Mühür teyit edildi mi. KKTC makamları direkt olarak bu belgeleri Beyrut’taki üniversiteden talep edemez. Bu nedenle Türkiye kanalları vasıtasıyla imza örneği ve mühür örneği talep edilebilir” dedi.

Avcı’nın avukatı Irmak Koç ise mahkemenin polise diplomanın sahte olup olmadığına ve üzerinde tahribat yapılıp yapılmadığına dair inceleme yapılmasını talep ettiğini ve talep edilen incelemenin uzmanlar tarafından yapılarak, mahkemeye sunulduğunu ifade etti.

Irmak, ayrıca PGM ile Beyrut Üniversitesi arasında Avcı’nın diplomasıyla ilgili yazışmanın da mahkemeye emare olarak sunulmasını talep etti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, diplomayla ilgili soruşturma yapan tahkikat memurunun eğer varsa hazırladığı raporun, PGM ile üniversite arasındaki yazışmanın, ayrıca 22 Aralık 2022 tarihli uzmanlık raporunun, PGM’in diplomanın sahte olup olmadığına dair yapmış olduğu soruşturma neticesinin 10 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına direktif verdi. Yargıç, duruşmayı günsüz erteledi.

(Kamalı Haber)