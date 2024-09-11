Yargıç: Son zamanlarda birçok vakada aynı durumla karşılaşıyoruz

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma, Sirkat, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek” suçlarından yargılanan Obinna Maxwell Nwakonuche hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanık Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren bir iş yerine penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırılmak suretiyle toplam 7 bin TL hasara uğratıp içeriye girerek ahşap çekmece içerisinde bulunan 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptığını söyledi. Yargıç, tutuklanan çaldığı paraların Eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri gösterdiğini ve tüm paraların bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren tutuklandığı güne kadar toplam 702 gün KKTC'de İzinsiz ikamet ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın ifadesinde ülkeye öğrenci olarak geldiğini, babasını kaybettiği için okula devam edemediğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkum edildiği bina açma suçunun 7 yıl, sirkat suçunun 3 yıl hapis öngören, giderek yaygınlaşan suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, ülkeye öğrenci olarak gelen ve kaçak yaşamaya başlayan sanığın suç işleyene kadar ikamet izinsiz olduğunun tespit edilemediğini belirtti. Yargıç, son zamanlarda birçok vaka da aynı durumla karşılaştıklarını, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğini belirtti. Yargıç, sanığın çaldığı tüm paraların bulunduğunu ancak içeri girerken verdiği 7 bin TL’lik zararın tazmin edilmediğini, şikayetin devam ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçu ve davalarını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)