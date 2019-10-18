Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

KUNDAKLAMA VE KASTİ HASAR ZANLILARI YARGILANMAYI MERKEZİ CEZA EVİNDE BEKLEYECEK

Gazimağusa’da 26.9.19 tarihinde saat 02.50 raddelerinde Acun Sokak Karakaşlı A 2 apartmanın alt katındaki park yerinde bulunan C.Y’ na ait MH.111 plakalı aracın üzerine yanıcı madde dökerek tamamen yanmasına ve ayni yerde bulunan G.K ye ait NV.330 plakalı aracın da kısmen yanmasıyla ilgili Ahmet Kara, Hüseyin Kara ve Engin Erensu 4.10.19 tarihinde Lefkoşa’ da tespit edilerek tutuklanmıştı. Kundaklama ve kasti hasar suçlamasıyla üç kez mahkeme huzuruna çıkarılan ve haklarında toplam 12 gün tutukluluk emri temin edilen zanlılar 17.10.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 45 gün süreyle merkeziceza evine gönderildiler.

Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen tutukluluk duruşmasında İddia makamı adına hazır bulunan savcı Hasan Boşnak tahkikat memuru Gökhan Kol’ u tanık olarak çağırdı. Kol verdiği yeminli şahadetinde olgularla ilgili bilgileri anımsatarak son temin edilen 3 günlük tutukluluk süresinde yapılan tahkikatla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Kol şahadetinde zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin kısmen yapıldığını, birçok ifade temin edildiğini, emarelerin PGM parmak izi şubesine gönderildiğini ve kontrolü yapılan telefon görüşmelerinden bir kişinin aranmakta olduğunu aktardı.

Zanlıların işlemiş olduğu suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına giren ağır suçlar olduğuna vurgu yapan Kol, zanlılara dava tebliğinin yapıldığını, zanlı Hüseyin Kara ve Engin Erensu’nun işlemiş oldukları suçları kabul ettiklerini, zanlı Ahmet Kara ise suçunu kabul etmediğini ve kendisine okunan dava tebliğini de imzalamadığını belirtti.

Savcı Hasan Boşnak’ ın sormuş olduğu bir soru üzerine izahatta bulunan tahkikat memuru Kol, kundaklama sonucu tamamen yanan MH 111 plaka no’lu araç ile kısmen yanan NV.330 plaka no’ lu araçta toplam 124 bin 900 TL hasar meydana geldiğini, A 2 no’ lu apartmanın alt katındaki park yerinde meydana gelen hasarla ilgili olarak yapılan yazışmalara da henüz cevap gelmediğini belirtti.

Tahkikat memuru Kol bir başka soruya ise verdiği cevapta zanlı Ahmet Kara ile Hüseyin Kara’nın kardeş olduklarını ve her ikisinin de zanlı Engin Erensu ile teyze çocukları olduklarını belirterek zanlı Hüseyin Kara ve zanlı Engin Erensu’nun verdikleri gönüllü ifadede zanlı Ahmet Kara ile beraber olduklarını beyan ettiklerini aktardı.

Tahkikatın devam ettiğine değinen Kol bu safhada zanlıların tahkikata müdahale etme imkânı olmadığı cihetle davalarının görüşüleceği günde hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Savunma avukatının sormuş olduğu bir soruya karşılık tahkikat memuru Kol verdiği cevapta zanlı 1 ile zanlı Engin Erensu’nun olay mahallinde herhangi bir kamera görüntüsünün olmadığını ancak daha sonra tespit edilen kamera görüntülerinde zanlı Ahmet Kara ve Engin Erensu’nun ayni araç içerisinde olduklarının görüldüğünü belirtti.

Tarafların vermiş oldukları şahadet sonrasında olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

18/10/2019 11:02