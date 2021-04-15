Yargıtay Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu! Altan tahliye edildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ'ye yardım” suçundan 10.5 yıl hapse mahkum edilen Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, her iki isim hakkındaki hükmü, cezaya dayanak olan suça indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, Altan’ın da tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Figen Çalıkuşu, müvekkili ile ilgili Yargıtay’ın tahliye kararı vermesinden sonra, beraat de beklediklerini belirterek, Ahmet Altan’ın FETÖ yapısından tek bir kişi ile bağlantısının belirlenemediğini ifade etti.

Altan hakkında AİHM’nin dün verdiği kararı bizzat Yargıtay’a ulaştırdığını ifade eden Çalıkuşu, “Böyle bir karar verilebileceğini düşünmüştüm. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için ilk elden dilekçeyle bu kararı ulaştırdım. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tahliye kararı vermesinden sonra, bugün işlemlerin tamamlanacağını düşünüyorum” dedi. Çalıkuşu, bugün Altan’ın salıverilmesini beklediklerini ifade etti.

AHMET ALTAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tahliye kararı verdiği Ahmet Altan cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salıverildi. Cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy’deki evine geçti.

Ahmet Altan’ın cezaevinden çıkış haberini alan yakınları, dakikalar öncesinden evinin önünde beklemeye başladı. Ahmet Altan’ı bekleyenler arasında bulunan kardeşi Zeynep Altan, “Duyduğumuza göre şuanda yolda. Heyecanlıyım televizyonda duydum tahliye olduğunu. Bekliyordum ama bugün için olur mu, olmaz mı bilemediğimden evin önünde gelmesini dört gözle bekliyorum. Daha evvel çıktığında karşılayamamıştım kendisini, rahatsızdım. Şimdi ona sarılmak için aslan yürekli abimi dört gözle bekliyorum burada” dedi.

Taksi ile evine gelen Ahmet Altan’ı, kardeşi, çocukları ve bazı arkadaşları karşıladı. Taksiden indikten sonra “Sarılamıyoruz birbirimize değil mi” diyen Altan’a, kardeşi Zeynep Altan sarıldı. Ahmet Altan daha sonra bagajdaki eşyalarını alarak taksi ücretini ödedi.

“BANA SORMADAN ALDILAR, BANA SORMADAN BIRAKTILAR”

Burada açıklama yapan Ahmet Altan, “Ben duygularımın ne olduğunu bilmiyorum doğrusunu istersen. Çünkü çıktım ama çok acele çıktık. Tam niye çıktığımı bilmiyorum. Yani hangi karardan çıktım, nasıl oldu. Bana sormadan beni içeri aldılar, bana sormadan beni dışarı bıraktılar, onun için tam bilmiyorum” şeklinde konuştu. Ahmet Altan daha sonra kardeşi ve çocukları ile yaşadığı apartmana giriş yaptı.

İKİNCİ KEZ BOZMA

Ilıcak ve Altan, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince “darbeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay sanıkların eylemlerinin FETÖ'ye yardım suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu yerel mahkeme, FETÖ'ye yardım suçundan Altan’a 10 yıl 6 ay, Ilıcak’a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

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15/04/2021 09:02