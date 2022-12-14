Yargıyı cezaevinde bekleyecek!

PGM’ye bağlı NKÖM ekiplerinin Gazimağusa’da 2 Aralık 2022’de, Akyar Kara Giriş Kapısı’nda, uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutukladığı A.S., 1 ay süresince, cezaevine gönderildi.

Narkotik polisi, A.S.’nin tasarrufundaki aracın motor bölümünde 1 kilo 100 gram, evinde ise 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olan madde ele geçirilmişti.

Mahkemede meseleyle ilgili gelişmeleri NKÖM görevli polis memuru İbrahim Gökova aktardı.

İbrahim Gökova, zanlıyı kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarından suçüstü tespit edip tutukladığını anlattı.

İbrahim Gökova, zanlının ED 806 plakalı aracında yaptığı aramada aracın motor bölümünde 1 kilo 100 gram ile zanlının evinde 4 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bulunarak zapt ettiğini hatırlattı.

Suçunu kabul eden zanlının, konu maddeleri G.K.R.Y.’den alıp KKTC’ye ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti ve mahkemeden yargıdan kaçma ihtimali bulunan zanlıyı cezaevine göndermesini istedi.

Kararını açıklayan kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıyı 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi. (MHA)

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14/12/2022 19:11