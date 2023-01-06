Yarıda kalan maç oynanmayacak

NFL'de Damar Hamlin'in kalbinin durmasının ardından yarıda kalan Cincinnati Bengals-Buffalo Bills maçının oynanmayacağı açıklandı. Hamlin'in ise durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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06/01/2023

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Yarıda kalan maç oynanmayacak

Amerikan Futbol Ligi NFL'in 17. haftasında oynanan Cincinnati Bengals-Buffalo Bills karşılaşmasıyla ilgili karar açıklandı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, pazartesi günün oynanan ve son çeyreğin bitimine 6 dakika kala Damar Hamlin'in kalbinin durmasının ardından yarıda kalan Cincinnati Bengals-Buffalo Bills maçının oynanmayacağı ve her iki takımın da sezonu bir maç eksik tamamlayacağı belirtildi.

Öte yandan Damar Hamlin'den ise iyi haber geldi. ESPN'de yer alan haberde, Hamlin'in yazarak iletişim kurmaya başladığı ve durumunda ilerleme olduğu belirtildi.

06/01/2023 11:54
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Amerikan Futbol Ligi
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