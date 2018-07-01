Yarım asrı deviren tavuk devine yabancı ortak arayışı

Türkiye'de Keskinoğlu’nun konkordato ilan etmesi sözleşmeli üreticileri ve tavukları vurdu. İlk haftalarda 8 milyon tavuk yem bulamayıp aç kaldı. Üreticiler imece usülü yardımlaşıp sorunu giderdi. Çözüm arayışındaki Keskinoğlu’nun Tayland ve Japon firmalarla satış görüşmeleri yaptığı belirtiliyor.

TÜRKİYE beyaz et sektörüuzun bir süredir zor günler yaşıyor. Antibiyotik, genetiği değiştirilmiş yem kullanımı gibi iddialar nedeniyle iç piyasada bir türlü belini doğrultamayan sektör, ihracatta da Irak dışında önemli bir pazar elde edemedi. Dövize bağlı yem fiyatları, tüketimde sık sık yaşanan krizler, sektördeki büyük küçük tüm oyuncuları zora soktu. Zor durumda olduğunu açıklayan son dev üretici de Keskinoğlu oldu. Bilindiği gibi Türkiye’nin en büyük entegre üreticilerinden Keskinoğlu, haziran ayında hacizlere karşı koruma sağlamak için konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

YAPILANMA KARARI

Keskinoğlu, Türkiye üretiminin yüzde 8-9’unu üreten bir grup. 1.1 milyar TL ciroya sahip. Yatırımlarla hızlı büyüyen grubun sıkıntılı günleri 2015 ve 2016 yıllarında başladı. Sıkıntıyı aşmak için yabancı ortaklarla görüşmeler de o dönemde başladı. Ancak Körfez’den fon şirketleri, Tayland merkezli CP, Banvit’i satın alan Brezilya sermayeli BRF şirketi ile yapılan görüşmelerde bir türlü sonuç alınamadı. Bunun üzerine Keskinoğlu, borçlu olduğu bankaların da önerisiyle yeniden yapılanma kararı aldı. Bu yapılanma kararı yönetimi de etkiledi. Üst yönetimde ailenin genç jenerasyonu Keskin Keskinoğlu başta olmak üzere yeni nesil görevi bıraktı.

Şirketin yeni yönetim kurulunda iki kurucu Fevzi ve Mehmet Keskinoğlu, en büyük alacaklı olduğu belirtilen Yapı Kredi’nin önceki genel müdürü Tayfun Bayazıt ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yer aldı. Hedef şirketin yeniden sağlıklı hale getirilmesiydi. Ancak bu güçlü kadroya rağmen Türkiye ekonomisindeki sorunlar, dövizdeki artışlar, nakit sıkışıklığı gibi nedenlerle sorunlar çözülemedi ve şirket konkordato ilan etti. Keskinoğlu’nun bu kararı hem yan sanayisi ile birlikte 80 bini bulan çalışan ve üreticiyi hem de sözleşmeli üreticilerin kümeslerindeki 8 milyon tavuğu etkiledi.

UZUN SÜRE DAYANAMAZ

Konkordato ilanının ardından ödemeler bir süre durunca üreticinin elindeki 8 milyona yakın tavuk yem verilemediği için aç kaldı. Abdullah Koç, Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği’nin Akhisar sorumlusu. Koç, birkaç gün sonra biraz üreticilerin kendi aralarında imece usulü yardımlaşması, biraz da devletin çabası ile hayvanlara yem verilmeye başlandığını söylüyor. Ancak ödemeler yetersiz ve sorun devam ediyor. Koç, konkordato kararı ile ancak bir süre nefes alabileceğini uzun süre dayanamayacağını anlatıyor. Sektör temsilcilerine göre Keskinoğlu’nun bu krizi atlatabilmesinin tek yolu yabancılara satış olacak. Tayland ve Japonya’dan firmalarla görüşmeler başlamış. Beyaz et ve yumurta üretiminin bu büyük markasının geleceği üç ay içinde netleşecek. Umarım bu sürede tavuklar aç kalıp telef olmazlar!

TAVUKTA YABANCI AĞIRLIĞI ARTIYOR

BEYAZ et sektörü Türkiye’de yüzü bir türlü gülmeyen sektörlerden. İç piyasa sıkıntıları nedeniyle Şeker Piliç gibi bazı firmalar iflas ederek sektörden çekildi. Bazıları ise yabancı ortaklıklara yönelmek zorunda kaldı. İlk satılan şirketlerden biri Mudurnu oldu. Taylandlı CP aldı. Türkiye’nin en büyüklerinden Banvit ise Brezilya merkezli BRF’ye satıldı. Bu trendin devam ettiğini söyleyen sektör temsilcileri Samsun’da Köy-Tür ile Öznesil Tavukçuluk’un da yabancı şirketlerle görüşmekte olduğunu belirtiyor. Tarım sektörü dünyada stratejik sektörlerden biri artık. Türkiye’de gıdanın her alanında yoğun bir yabancı sermaye akını var. Tarıma artık biraz daha ciddi yaklaşım gerekiyor!