“Yarım Canlar Destanı” KKTC Turnesinde İzleyiciyle Buluşuyor

Girne Tiyatro Su ile Altı Üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” adlı oyun KKTC turnesine çıkıyor.

Oyun, turnenin birinci ayağı Güzelyurt, Lefkoşa ve İskele’de +16 yaş kategorisi olarak izleyici ile buluşacak.

Girne Tiyatro Su Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre oyun 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Güzelyurt AKM’de, 24 Ocak Cuma saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de ve 31 Ocak Cuma saat 20.00’de İskele AKM’de sahnelenecek.

Girne’de 1-8-15 ve 29 Kasım tarihlerinde kapalı gişe oynayan oyunda Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilerek, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığı anlatılıyor.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nın yaptığı oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri olarak görev yapıyor. Işık uygulamasını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor. Ayrıca oyunda Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak yer alıyor.