Yarım Ton İnşaat Demirini Çalan Şahıs Tutuklandı

Şantiyeden 7 bin TL değerinde yarım ton inşaat demirini çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

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02/04/2022

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Yarım Ton İnşaat Demirini Çalan Şahıs Tutuklandı

Şantiyeden 7 bin TL değerinde yarım ton inşaat demirini çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 03:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatın şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 7 bin TL olan, yarım ton 14’lük inşaat demirini kullanımında bulundurduğu araca yükleyerek çaldığı tespit edilen M.K.(E-46), tutuklandı.

02/04/2022 12:25
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TAGS: hırsızlık, haber, kıbrıs
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