Yarım Yüzyıl Sonra İlk Keseli Sansar Doğumu

Yeni Güney Galler'den bilim adamları, yıl başında Tazmanya'dan getirilen ve türüne az rastlanan keseli sansarlardan 3'ünün yavruladığını duyurdu.



Bölgede yarım yüzyılı aşkın süre sonra ilk kez dünyaya gelen fasulye tanesi büyüklüğündeki yavruların, 3 ay boyunca annelerin keselerinin içinde yaşayacağı belirtildi.



Yetkililer, mart ayında bölgeye özgü 20 kadar keseli sansarı Booderee Ulusal Parkı'nda doğaya bırakmıştı.



Bir zamanlar Avustralya'nın doğu sahillerinde yaşayan hayvanlar, hastalık ve tilki saldırıları nedeniyle yok olmuştu.



Evcil kedi büyüklüğüne erişebilen keseli sansarlar, çoğunlukla böcekle besleniyor.