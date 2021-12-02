Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

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02/12/2021

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Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın 09:00 – 11:00 saatleri arasında Güzelyurt’ta ve Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın 09:00 – 11:00 saatleri arasında, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Restorant, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restorant, Çiftlikevi Restorant, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.

 

02/12/2021 18:27
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TAGS: Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
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