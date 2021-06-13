Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak!

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13/06/2021

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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına yarın 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30-13.30 saatleri arasında Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

 

13/06/2021 12:55
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TAGS: Elektrik kesintisi var!, haber, kıbrıs, elektrik,
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