Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Ülke çapında etkinlikler düzenlenecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ülke çapında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 2025 yılı için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını ‘Tüm Kadınlar ve Kız Çocukları İçin: Haklar, Eşitlik, Güçlendirme’ olarak belirledi.

2025 yılı aynı zamanda Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 30’uncu yıl dönümüne denk geliyor. 1995 yılında 189 hükümet tarafından kabul edilen bu deklarasyon, kadınların ve kız çocuklarının haklarını güvence altına alan en kapsamlı ve ilerici yol haritası olarak kabul ediliyor.

-Ülke çapında etkinlikler düzenlenecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

HAKSEN ve Kadın Eğitimi Kolektifi iş birliğinde düzenlenen “Ev İçi Emek ve Ötesi” konulu seminer ve drama atölyesi, bugün saat 13.00’te başlayacak.

Mağusa Kültür Derneği ve Klotho Örgütü'nden kadınlar, Toplumsal Mücadele Platformu’nun katkılarıyla bugün saat 15.30’da Famagusta Avenue Garage, Derinya’da ortak bir etkinlik düzenleyecek. Bugün 19.00’da Gazimağusa Bandabulya’da TOVAD tarafından “Kadının Sesi” adlı fotoğraf sergisi açılacak.

KTÖS ve DAÜ-SEN bugün saat 17.00’de KTÖS’te “Öğretmenler ve Siyasetçiler: Eşitlik için ve ayrımcılığa karşı mücadele” konulu panel gerçekleştirilecek. Panelde CTP Milletvekili Doğuş Derya, Bağımsız Milletvekil Ayşegül Baybars konuşma yapacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Umut Bozkurt üstlenecek.

8 Mart kapsamında Lefkoşa Saçaklı Ev’de bugün saat 18.00’de “Here I am- Buradayım” adlı resim sergisi açılacak.

Bugün ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Gazimağusa DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de konser verecek.

Yarın, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği, saat 10.30’da Lefkoşa’daki Atatürk Heykeli’ne çelenk koyacak. Tören, kadınların toplumsal hayattaki yeri, emeği ve mücadelesine olan saygıyı ifade etmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Yıltan Taşçı Akademisi tarafından düzenlenen “İz Bırakan Kadınlarımız 1” adlı fotoğraf sergisi, Lefkoşa Sanat Merkezi M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda yarın saat 11.00’de açılacak.

Toplumsal Mücadele Platformu da 8 Mart etkinlikleri düzenleyecek. Mağusa Kültür Derneği’nin organize ettiği kitap okuma etkinliği, yarın saat 14.00’te Desdemona Parkı’nda başlayacak. Ardından saat 15.30’da Gazimağusa Sulu Çember’den “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dayanışma Yürüyüşü” düzenlenecek. Yürüyüşün ardından saat 17.00’de Bandabulya’da Grup Detay konser verecek.

Lefkoşa Kumsal Park’ta yarın saat 15.00’te, 8 Mart Organizasyon Komitesi tarafından “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla bir eylem düzenlenecek.