Yarın başlıyor! Rusya 16 füze fırlatılacak

Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İş Birliği Merkezi Müdür Yardımcısı Evgeniy İlyin, ülkesinin düzenleyeceği "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatında 16 seyir ve balistik füzenin fırlatılacağını duyurdu.

Evgeniy İlyin, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, 15-17 Ekim'de yapılacak "Gök Gürültüsü-2019" askeri tatbikatına ilişkin, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'in yanı sıra Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinden füzelerin fırlatılacağını belirten İlyin, "Tatbikat sırasında RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzenin fırlatılması planlanıyor" dedi.

İlyin, ülkenin batı, doğu, güney ve merkez askeri bölgelerinde yapılacak tatbikatta Kuzey Filosu'nun yer alacağını ve sadece Rus askeri birliklerinin katılacağı bilgisini paylaştı.

Tatbikatın, Rusya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması amaçlı yapıldığını vurgulayan İlyin, "Tatbikatta 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer alacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, eylülde 8 ülkeden 128 bin askerinin katılımıyla "Merkez-2019" tatbikatını düzenlemişti.

14/10/2019 21:57