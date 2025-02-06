Yarın bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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06/02/2025

Yarın bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Değirmenlik Taş Ocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taş Ocakları, Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyünde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.30-12.30 saatleri arasında söz konusu bölgelere elektrik verilemeyecek.

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