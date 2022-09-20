Yarın Dünya Alzheimer Günü...

Alzheimer hastaları ve yakınları Dünya Alzheimer günü nedeniyle yarın Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile bir araya gelecek.

Alzheimer Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hasta ve yakınlarının yaşadıkları sorunları dile getirebileceği toplantı Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin Küçük Kaymaklı’daki merkezinde saat 14.00’de yapılacak.

Toplantıda Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade tarafından hasta ve yakınlarına hastalık konusunda bilgiler de aktaracak.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez, KKTC’de demans ve alzheimer hastalığının hızla arttığına dikkat çekti. Eylül ayı içerisinde ve 1 Ekim’de alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydeden Sönmez, başlangıç seviyesindeki alzheimer hastalarının sosyalleşebileceği etkinliklerin artması gerektiğini belirtti.

Sönmez, demans ve alzheimer hastaları ve yakınlarının topluma dahil edilmesi gerektiğini, bu yüzden de uzun süreli kapsayıcı planlamaların yapılması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yarınki toplantıya katılmak isteyenler 0542 850 25 77 numaralı telefondan Alzheimer Derneği’ni arayıp kayıt yaptırabilir.

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20/09/2022 12:04