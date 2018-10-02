HABER KIBRIS

Yarın elektrik kesintisi olacak

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02/10/2018

Yarın elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa’da, eski Lefkoşa yolu ile Tuzla ve Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler ile Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi ağaç budama ve bakım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre erken veya geç verilebileceği belirtilerek, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi hareket edilmesi istendi.

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TAGS: Yarın elektrik kesintisi olacak, haber, kıbrıs,
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