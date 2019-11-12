Yarın elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Mümtaz Rest. Gaziveren Tepe Mah. Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest. Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları”

12/11/2019 22:07