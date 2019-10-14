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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

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14/10/2019

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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 15:30 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması rica edildi.

14/10/2019 18:09
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TAGS: Yarın elektrik kesintisi yapılacak, haber, kıbrıs,
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