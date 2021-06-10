Yarın elektrik kesintisi yapılacak

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10/06/2021

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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 4 buçuk saat İskele’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 08:30 ile 13:00 saatleri arasında, Boğaz, Boğaztepe, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde olacak.

10/06/2021 20:59
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TAGS: Yarın elektrik kesintisi yapılacak, haber, kıbrıs,
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