Yarın Güney Kıbrıs’a geçecek olanlar dikkat!

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03/06/2021

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Yarın Güney Kıbrıs’a geçecek olanlar dikkat!

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimleri ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararıyla yarın sabah 08.00 itibariyle ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişler başlıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada “Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyecektir” denildi.

 

03/06/2021 18:36
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TAGS: Yarın Güney Kıbrıs’a geçecek olanlar dikkat!, haberkivris,
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