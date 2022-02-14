Yarın hafif sağanak bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, yarın zamanla hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
14/02/2022
Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sisteminin etkisiyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın zamanla hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava çarşamba gününden sonra genellikle açık, parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.