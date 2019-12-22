Yarın kar bekleniyor

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası şiddetini arttırıyor.

Cyprus- Mail’de yer alan habere göre yarın gece soğuk hava dalgası şiddetini arttıracak. Yarın gün boyunca ada genelinde yağmur ve fırtına bekleniyor. Dağlık kesimlerde ise kar yağışının olabileceği belirtiliyor. Öte yandan yağmur ve kar yağışının Salı günü de devam etmesi bekleniyor.

Bütün adayı etkilemesi beklenen fırtına, yağışlı ve soğuk havayla birlikte Noel'e kar manzarasıyla girilebilir.

22/12/2019 14:07