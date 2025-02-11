Yarın kentte okullar tatil edildi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Dün akşam kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar karla kaplandı.

Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, kar yağışı nedeniyle oluşan trafikte araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda mahsur kaldı. Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda durağa kayarak yanaştı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ise yokuş aşağı kayan otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yokuş çıkmakta zorlanan araçlar, geri kayarak kazalara yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolları ulaşıma kapattı.

Sarıyer'de buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerledi

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana gelirken, motosikletliler karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir motosikletli, yokuşu çıkamayınca aracını iterek götürmek zorunda kaldı.

Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde bir İETT otobüsü yolda kalırken cadde ulaşıma kapandı. Başakşehir 4. Etap'ta da yolda kalan bir İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

Beylikdüzü'nde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Gürpınar'da yokuşta kaymaya başlayan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kavaklı'da ise bir otomobil kayarak park halindeki 4 araca çarptı.

Habipler-Mahmutbey yolunun Sultangazi kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıyer'de etkili olan kar nedeniyle Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.