Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...

Lapta-Alsancak civarında yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak güney ve güney batı bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile "Rose Garden" Tatil Köyü bölgesi, Lapta "Babil Bahçeleri" bölgesi ile Lapta Polis Karakolu bölgesi".