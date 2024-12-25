Yarın öğlene kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı...

Meteoroloji Dairesi yarın öğlene kadar yer yer kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

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25/12/2024

Yarın öğlene kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı...

Meteoroloji Dairesi yarın öğlene kadar yer yer kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

 Daireden yapılan açıklamada, yarın 12:00’a kadar yer yer kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği, tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

 Yer yer metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği, rüzgarın hızının ise saatte 39-49 kilometre, zaman zaman 62-74 kilometreye çıkabileceği belirtildi.

 Yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olaylara karşı tedbir alınması tavsiye edildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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