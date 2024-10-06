Yarın Rum Ulusal Konsey toplanıyor…

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06/10/2024

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Yarın Rum Ulusal Konsey toplanıyor…

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, bir EOKACI’nın anma töreninde konuştu.

Hristodulidis, Kıbrıs için her türlü temastan en iyi şekilde yararlandığını söyledi.

Hristodulidis, “Ben hazırım, hedeflerimizi, arzularımızı çok iyi biliyorum, uzlaşmanın sınırlarını, kırmızı çizgilerimizi biliyorum ve 15 Ekim'de yapılacak üçlü toplantının olumlu sonuçlar vereceğini umuyorum" dedi.

Öte yandan Hristodulidis, New York’taki yemek öncesi yarın Ulusal Konseyi topluyor.

06/10/2024 15:16
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TAGS: Yarın Rum Ulusal Konsey toplanıyor…
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