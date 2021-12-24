Yarın sabah iç kesimlerde don olayı bekleniyor

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24/12/2021

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Yarın sabah iç kesimlerde don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer don olayı beklendiğini, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağmur beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14- 17  derecek dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette esecek.

 

 

24/12/2021 18:58
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TAGS: Yarın sabah iç kesimlerde don olayı bekleniyor
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