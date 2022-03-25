Yarın sağanak yağmur ve yer yer fırtına bekleniyor

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25/03/2022

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Yarın sağanak yağmur ve yer yer fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesine göre yarın yer yer sağanak ve zamanla fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sonrasında ise 1 Nisan’a kadar yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18-21 dereceye kadar çıkacak. Yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor, hava periyodun geriye kalan bölümünde de açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli zamanla fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

25/03/2022 14:00
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TAGS: Sağanak yağmur, kktc, haber, FIRTINA
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