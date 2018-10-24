Yarın Seçim Olsa hangi parti ne kadar oy alır?

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda bir diğer önemli sonuç ise partileri oy oranlarında. 600 kişi ile yapılan araştırmada Ulusal Birlik Partisi’nin oldukça önde olduğu görülüyor.

Araştırmaya katılan vatandaşlar “Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa UBP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna yüzde 24.8 “kesin veririm”, yüzde 16.4 “veririm” ve yüzde 10.7’si ise nötr cevabını verdi. Bu sonuca göre UBP’nin oy aralığı yüzde 24.8 ile yüzde 51,9 bandında oluyor.

“Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa CTP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 10.3 “kesin veririm”, yüzde 10.6 “veririm” ve yüzde 10.9’si ise nötr cevabını veriyor.

Araştırmaya göre diğer partilerin oy aralıkları ise şöyle: Halkın Partisi: Yüzde 1,4 - Yüzde 16,5, Demokrat Parti: Yüzde 1,8 - yüzde 14,6, Toplumcu Demokrasi Partisi: Yüzde 1,9 - Yüzde 13,1

Demokrat Parti: Yüzde 1,8 - yüzde 11,7, Karma oy aralığı ise % 17,5 - % 37,1